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أزمة سياسية ضحيتها أسود

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نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لأسود في متنزه القرشي العائلي في الخرطوم أثارت ضجة بين المستخدمين.

إذ تظهر الصور أسوداً وحيوانات أخرى تعاني من سوء التغذية والأمراض، مما دفع منظمة "For Pows" للتدخل الفوري للنظر في إمكانية تقديم المساعدة.

وقال ممثلو المنظمة، وهي منظمة عالمية لرعاية الحيوان، إن القطط الكبيرة في متنزه القرشي العائلي بالخرطوم كانت على وشك الموت جوعاً ، وأنها ضحايا الأزمة السياسية في البلاد.

مع عدم تمكن العاملين في حديقة الحيوان من إطعام الحيوانات ورعايتها ، مات الكثير منهم أو تم إجلاؤهم ، تاركين فقط ثلاثة أسود ولبوة.

يحاول السكان المحليون الذين يشعرون بالقلق إزاء مصير الأسود المساعدة، حيث يجلبون المواد الغذائية والطبية.
لكن الناس في الخارج الذين حاولوا التبرع عبر مواقع التمويل الجماعي أُحبطوا بسبب العقوبات الأمريكية على السودان.

المصدر: AP

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