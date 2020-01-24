موقف تحد .. خطيب المسجد الأقصى يدخله على أكتاف المصلين

دخل إمام وخطيب المسجد الأقصى، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري، باحات المسجد، رغم قرار المنع الصادر بحقه من قبل السلطات الإسرائيلية.

وأفادت وكالة "معا" بأن الشيخ عكرمة صبري دخل الأقصى لأداء صلاة الجمعة، وحمله الشبان على الأكتاف وهم يكبرون، معتبرين ذلك تحديا لقرارات الجيش الإسرائيلي، القاضية بإبعاد المصلين عن الأقصى والتي طالت خلال الأسبوعين الأخيرين أكثر من 50 فلسطينيا.

وقامت الشرطة الإسرائيلية بتكثيف تواجدها على باب الأسباط، وحاولت اعتراض الشيخ عكرمة والمتواجدين معه لإبعادهم عن المكان.

المصدر: "معا"