طفلة تنجو بحنكتها من مهووس اغتصاب

انتشر شريط فيديو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تسجيله من عدة كاميرات مراقبة لطفلة صغيرة تمكنت من الإفلات بذكاء من مهووس جنسي لاحقها منذ خروجها من المدرسة.

ويظهر في الفيديو كيف يقوم الرجل "الثلاثيني الملامح"، بتعقب الصغيرة حتى وصولها إلى مدخل البناء السكني، ومن ثم دخل وراءها مباشرة، لكنها قامت بخداعه واختبأت في ممر مجاور للمصاعد. وحالف الصغيرة الحظ بعد خروجها للشارع عندما التقت بوالدها الذي رافقها إلى البيت. وبعد أن روت الصغيرة القصة لوالدها كان المتحرش قد توارى عن الأنظار.

يذكر أن عائلة الطفلة الصغيرة التي تعيش في منطقة "ستوبينو" بضواحي موسكو قدمت بلاغا للشرطة، والبحث جار عن المشتبه به.

المصدر: RT