ظرف ورقي لعلاج إدمان الهاتف الجوال

عرضت شركة Specialproject وذلك في إطار برنامج DIGITAL WELLBEING EXPERIMENTS من غوغل، والذي يهدف للحفاظ على صحة مستخدمي نظام أندرويد ظرفاً ورقياً خاصاً، يوضع داخله الهاتف حيث لا يمكن استخدام شيء عدا المكالمات والكاميرا.

قد تبدو الفكرة غريبة، لكن التطبيق الخاص يعمل على تحفيز المستخدم للحفاظ على الهاتف داخل الظرف لأطول فترة ممكنة، ويعطيه تقريراً عن الفترة التي استطاع صمودها دون الميزات الترفيهية في الهاتف.

قد يكون من الصعب تمالك النفس من تفقد إشعارات الهاتف، لكن في هذا الظرف لا تعمل أي إشعارات ولا ترى شاشة الهاتف إطلاقاً، أي لا شيء يغريك طالما الهاتف في الظرف.

وكما قال مصمو التطبيق والظرف أن الفكرة أوحيت إليهم من مبادرة بعض الناس لشراء هاتف بسيط ليقضون الوقت معه أيام العطل وفترات الراحة.

هل تؤيد مبادرات كهذه؟ وكم برأيك بإمكانك إبقاء الهاتف داخل الظرف؟

المصدر: Special Projects+ RT