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فتى يبهر أمير قطر بمهاراته العسكرية الاستعراضية

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فتى يبهر أمير قطر بمهاراته العسكرية الاستعراضية
Reuters
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
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أبهر طفل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، خلال حفل تخريج الدفعة الثانية من الطلبة المرشحين لكلية الشرطة.

واستعرض الفتى مهاراته أمام زملائه وبحضور حشد كبير من الجمهور، حيث مشى تحت السيوف وأدى التحية العسكرية، وتوجه نحو أمير البلاد وصافحه.

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