فتى يبهر أمير قطر بمهاراته العسكرية الاستعراضية
Reuters
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أبهر طفل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، خلال حفل تخريج الدفعة الثانية من الطلبة المرشحين لكلية الشرطة.
واستعرض الفتى مهاراته أمام زملائه وبحضور حشد كبير من الجمهور، حيث مشى تحت السيوف وأدى التحية العسكرية، وتوجه نحو أمير البلاد وصافحه.
#فيديو— جريدة الوطن (@al_watanQatar) January 23, 2020
قائد عرض #ضباط_الغد يقدم التحية العسكرية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى #الوطن#الدوحة#قطر#كلية_الشرطةpic.twitter.com/4OjWUrRTqF