أستراليا.. إنزال جوي للجزر!

قامت الخدمة الوطنية للمتنزهات والحياة البرية بإنزال الجزر والبطاطس الحلوة على الغابات المنكوبة من الحرائق كي تجد الحيوانات هناك طعاماً.

وقال المسؤولون إن إنزال الطعام جزء من جهد كبير لإنقاذ الحيوانات في جميع أنحاء الولاية بعد حرائق الغابات المدمرة.



قال ترينت فورج من الخدمة الوطنية للمتنزهات البرية والحياة البرية في نيو ساوث ويلز إنه يقدر أن 70٪ من الحيوانات قد تأثرت بحرائق الغابات، وأن إجراءات الإنقاذ كهذه لم يسبق لها مثيل.



أسفر موسم حرائق الغابات في أستراليا الذي لم يسبق له مثيل ، عن احتراق 104،000 كيلومتر مربع من أراضي الغابات المطيرة والحدائق الوطنية، ما أسفر عن مقتل حوالي مليار من الحيوانات البرية.



ويخشى العلماء من انقراض بعض الأنواع الفريدة والمتنوعة من الحيوانات في أستراليا .

المصدر: AP