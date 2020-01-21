6 آلاف توأم يحاولون تسجيل رقم قياسي

احتشد أكثر من 6 آلاف توأم في ملعب بمدينة كولمبو غرب سريلانكا في محاولة لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وتراوحت أعمار المشاركين بين 3 أشهر و89 عاما، إلا أن عددا كبيرا من المشاركين أدى إلى ظهور الطوابير والفوضى ومغادرة معظم التوائم المهرجان قبل خضوعهم لعملية التسجيل الضرورية.

وأعلن المنظمون أنهم سيجرون مهرجانا مماثلا إذا لم يتم الاعتراف بنتائج هذا التجمع. وتحاول سريلانكا التفوق على أكبر عدد للتوئم سجلته تايوان نهاية القرن الماضي.

المصدر: RT