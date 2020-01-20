الرجل الحديدي الصيني

رجل صيني طور بنفسه أطرافا صناعية بعد فقدانه يديه إثر حادث.

تحول الصيني المعاق سون جيفا إلى مصمم للأطراف الصناعية بعد أن فقد كلتي ذراعيه في حادث عن عمر يناهز 27 عامًا. وعمره الآن 66 عامًا ، وقد اشتهر بتكوينه أطرافًا اصطناعية زهيدة التكلفة ساعدت المئات من المعوقين في مختلف أنحاء البلاد .



"حتى الآن ، أطرافي الاصطناعية جميلة ويمكن تصميمها بمساعدة الدافع الخاص بالمعوقين. يمكن استخدامها من قبل مختلف المعوقين. فتحت متجراً عبر الإنترنت بناءً على نصيحة الآخرين ، على أمل مساعدة المزيد من أمثالي"



بدأ صن مشروعه بدافع الحاجة الشخصية ، وبحسبما ورد بعدم قدرته على تحمل نفقة الأطراف التي اقترحها الأطباء بعد حادثه. أصبح يصنع الآن أطرافًا اصطناعية لأشخاص آخرين بحاجة إليها.

المصدر: RT