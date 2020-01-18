أول مشاهد لاختبار مسدس "أسبيد" الرياضي الروسي

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نشر معهد TSNIITOCHMASH الروسي للبحوث العلمية للهندسة الدقيقة شريط فيديو، لاختبار المسدس الرياضي الحديث "أسبيد".

وذكر المعهد أنه من الممكن استخدام المسدس خلال درجات حرارة تتراوح بين ناقص 30 وزائد 50 مئوية.

وقال أوليغ إيفتوشينكو المدير التنفيذي لشركة "روس تيخ": "الطلب المتزايد يفتح آفاقا كبيرة أمام المسدس الجديد. خصائصه التكتيكية والتقنية، ستسمح له بالمنافسة بنجاح أمام نظرائه في الأسواق الخارجية".

ويتسع مخزن المسدس لـ22 أو18 طلقة، ويتراوح وزنه فارغا بين 800 و1100 غرام، حسب الموديل.

المصدر: نوفوستي