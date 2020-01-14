مظلي يعلق بين الصخور عدة ساعات

علق مظلي هاو بين صخرة كبيرة وشجرة في جبال تايلند بينما كان يقوم بممارسة رياضة "القفز المظلي من أعالي الجبال".

وكادت هذه الحادثة أن تودي بحياة المظلي النمساوي، حيث بقي عالقا قرابة 4 ساعات على ارتفاع 200 متر عن سطح الأرض. واحتاجت عملية الإنقاذ فترة ليست بالقصيرة، واضطر خلالها رجال الإنقاذ إلى الصعود نحو قمة الجبل ومن ثم النزول إلى مكان السائح العالق والبالغ من العمر 28 عاما.

يذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها عندما يعلق سياح خلال ممارستهم رياضة القفز المظلي من جبال عالية.

المصدر: RT