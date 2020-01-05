صفارات الإنذار تدوي في السفارة الأمريكية في بغداد

ذكر مصدر لـRT الأحد، أن دوي انفجارات سمع في المنطقة الخضراء ومحيطها بالعاصمة العراقية بغداد.

وأضاف المصدر أن السفارة الأمريكية أطلقت صفارات الإنذار، مشيرا إلى أن 5 قذائف سقطت في المنطقة المذكورة.

وأشار إلى أن أحد الصواريخ سقط على منزل سكني ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح"، وأنه تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.



من جهته قال الجيش العراقي إن 5 صواريخ سقطت على بغداد، اثنان منها داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين، التي تضم مباني حكومية وبعثات أجنبية وسط بغداد، و3 على منطقة الجادرية المجاورة.

المصدر: وكالات