جنود أمريكيون من اللواء 82 يتجهون إلى الكويت

بدأ البنتاغون إرسال تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط على خليفة التوتر مع إيران

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجمعة أن واشنطن سترسل أكثر من 3000 جندي إضافي إلى المنطقة من الفرقة 82 المحمولة جوا كإجراء احترازي وسط تصاعد التهديدات للقوات الأمريكية.

وقال بيان للوزارة: "سينتقل اللواء 82 إلى الكويت كإجراء احترازي مناسب ردا على ازدياد مستويات التهديد للمنشآت والأفراد الأمريكيين وسيساعد في إعادة تكوين قوة الاحتياط".

وستنضم هذه القوات إلى نحو 750 جنديا أرسلوا إلى الكويت في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ومنذ مايو أيار أرسلت الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط حوالي 14 ألف جندي إضافي.

المصدر: رابتلي