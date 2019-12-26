فيضانات وسيول تجتاح إسرائيل (فيديو + صور)
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أفادت مراسلة RT اليوم الخميس بوقوع أضرار مادية وبشرية نتيجة فيضانات وسيول اجتاحت إسرائيل إثر تعرض المنطقة لمنخفض جوي قوي.
الأمواج العاتية تجرف قارب الى سواحل أشدود— RT Arabic (@RTarabic) December 26, 2019
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رياح تقتلع شجرة مع الأسفلت في إسرائيل— RT Arabic (@RTarabic) December 26, 2019
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المصدر: RT