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فيضانات وسيول تجتاح إسرائيل (فيديو + صور)

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أفادت مراسلة RT اليوم الخميس بوقوع أضرار مادية وبشرية نتيجة فيضانات وسيول اجتاحت إسرائيل إثر تعرض المنطقة لمنخفض جوي قوي.

فيضانات وسيول تجتاح إسرائيل (فيديو + صور)

فيضانات وسيول تجتاح إسرائيل (فيديو + صور)

فيضانات وسيول تجتاح إسرائيل (فيديو + صور)

فيضانات وسيول تجتاح إسرائيل (فيديو + صور)

فيضانات وسيول تجتاح إسرائيل (فيديو + صور)

المصدر: RT

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