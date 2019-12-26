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لا تقترب من حافة رصيف ومعك حقيبة ثقيلة

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أنقذ ضابط شرطة وأحد المارة متقاعدا وقع عند حافة رصيف محطة القطار وكاد يسقط تحت عجلاته في مدينة بياتيغورسك الروسية.

وذكرت الشرطة المحلية أن ضابطا شاهد لحظة سقوط المتقاعد وسارع إلى مكان الحادث وتمكن من انتشاله وإبعاده قبل ثوان من وصول القطار. 

يشار إلى أن العجوز يعاني من مشاكل في الرؤية ولم ير حافة الرصيف، بل إن حقيبة ثقيلة سحبته معها وتسببت بوقوع الحادث. 

وأصيب المتقاعد بكسر ضلعين جراء سقوطه وتم نقله إلى مستشفى لتلقي العلاج.

المصدر: وكالات

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