الكسوف الأخير.. العالم يشهد "حلقة النار"

يشهد العالم صباح اليوم الخميس كسوفا حلقيا للشمس أطلق عليه اسم "حلقة النار".

وسيكون الحدث مرئيا في كل من السعودية وقطر والإمارات وسلطنة عمان والهند وسريلانكا وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وجزر ماريانا الشمالية وغوام، وغرب أستراليا وشرق إفريقيا وأوروبا الشرقية.

ويحدث الكسوف الحلقي الشمسي عندما يكون القمر الجديد بعيدا جدا عن الأرض، بحيث لا يغطي الشمس بالكامل، وهذا يعني أن حلقة من الضوء ستظهر حول القمر المظلم، وهو ما يدفع الكثيرين إلى وصف هذه الظاهرة باسم "حلقة النار".

المصدر: RT