طهران تشهد مستوى قياسيا في تلوث الهواء

أظهر فيديو صورا من قمة جبل في أطراف العاصمة الإيرانية حجم التلوث في طهران، حيث تظهر فيه غيمة من الدخان تغطي سماء العاصمة.

وأعلنت الأرصاد الجوية الإيرانية الأربعاء، أن العاصمة طهران شهدت مستوى قياسيا من نسبة تلوث الهواء في الأسابيع الأخيرة، رغم اتخاذ إجراءات بتعطيل المدارس وفرض قيود على حركة السيارات في المدينة منذ مطلع الأسبوع.

ويقوم الشخص الذي يصور الفيديو بتقريب الصورة باتجاه برج ميلاد وسط طهران المختفي في الدخان.

وتوقعت الأرصاد هبوب رياح يوم غد الخميس مع هطول أمطار يوم الجمعة مما سيؤدي إلى خفض حدة التلوث في المدينة.

المصدر: RT