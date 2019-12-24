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لص يسحل امرأة بالسيارة لأكثر من 60 مترا

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نشرت شرطة مدينة سانت بول بولاية مينيسوتا الأمريكية مقطع فيديو للص يقوم بسرقة حقيبة امرأة في الطريق ويجرها بالسيارة بعد تمسكها بالحقيبة ورفضها الاستسلام.

وكما يظهر في الفيديو تقوم امرأة بوضع البقالة في صندوق سيارتها، لتتوقف سيارة بجانبها ويترجل منها لص ويخطف من يديها حقيبتها ويهرب، وانطلق اللص بالسيارة، لكن المرأة رفضت الاستسلام رغم سحلها بالسيارة مسافة 68 مترا.

وأكدت الشرطة أن المراة لم تصب بجروح خطيرة وما زال البحث مستمر عن اللص اللئيم. 

المصدر: RT 

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