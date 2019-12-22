شاهد لحظة تحليق صواريخ إسرائيلية فوق صيدا اللبنانية في طريقها لضرب دمشق
نشر مدونون ونشطاء على موقع "تويتر" اليوم، مقاطع فيديو وثقت لحظة تصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ معادية في أجواء العاصمة دمشق قالت "سانا" إنها قادمة من الأراضي المحتلة.
جدير بالذكر أن وكالة "سانا" أشارت إلى ورود أنباء عن سقوط أحد الأهداف المعادية في منطقة عقربا بريف دمشق.
هاي سهرات الشرف والعزة— Dia_Bassamالقنابل العنقودية هبات امريكية مجانية (@bis612) 22 декабря 2019 г.
مش سهرات الدواعش
🌎مراسل سانا: الدفاعات_الجوية تتصدي لصواريخ معادية قادمة من اتجاه الاراضي_المحتلة.*
🌎اجسام مضيئة تعبر الاجواء اللبنانية فوق اقليم الخروب ومعلومات تتحدث عن صواريخ من البحر باتجاه الاراضي السورية.* pic.twitter.com/yhz92loFBH
هلق اجا دور الاصيل— Dia_Bassamالقنابل العنقودية هبات امريكية مجانية (@bis612) 22 декабря 2019 г.
والوكيل رجع بالباصات
طائرات أسرائيلية تطلق صواريخ من سماء مدينة صيدا بإتجاه سوريا.*
غارات وهمية صهيونية فوق مناطق اقليم التفاح وصيدا pic.twitter.com/d9kBpPCpjX
صواريخ من البحر مقابل منطقة صيدا تقريبا تمر باتجاه سوريا والدفاعات الجوية السورية تتصدى pic.twitter.com/pV0HJbzwgO— fadi jouni (@fady_jouni) 22 декабря 2019 г.
فيديو جديد لرصد الصواريخ المعادية التي خرقت الأجواء اللبنانية وإستهدفت منطقة #عقربا في ريف #دمشقpic.twitter.com/A8jdnFMMzM— nbnlebanon (@nbntweets) 22 декабря 2019 г.
المصدر: RT + "تويتر"