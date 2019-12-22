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شاهد لحظة تحليق صواريخ إسرائيلية فوق صيدا اللبنانية في طريقها لضرب دمشق

فيديوهات

شاهد لحظة تحليق صواريخ إسرائيلية فوق صيدا اللبنانية في طريقها لضرب دمشق
RT
لحظة تصدي الدفاعات الجوية السورية للصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة دمشق
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نشر مدونون ونشطاء على موقع "تويتر" اليوم، مقاطع فيديو وثقت لحظة تصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ معادية في أجواء العاصمة دمشق قالت "سانا" إنها قادمة من الأراضي المحتلة.

جدير بالذكر أن وكالة "سانا" أشارت إلى ورود أنباء عن سقوط أحد الأهداف المعادية في منطقة عقربا بريف دمشق.

المصدر: RT + "تويتر"

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