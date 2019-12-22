شاهد لحظة تحليق صواريخ إسرائيلية فوق صيدا اللبنانية في طريقها لضرب دمشق

نشر مدونون ونشطاء على موقع "تويتر" اليوم، مقاطع فيديو وثقت لحظة تصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ معادية في أجواء العاصمة دمشق قالت "سانا" إنها قادمة من الأراضي المحتلة.

جدير بالذكر أن وكالة "سانا" أشارت إلى ورود أنباء عن سقوط أحد الأهداف المعادية في منطقة عقربا بريف دمشق.

هاي سهرات الشرف والعزة

مش سهرات الدواعش



🌎مراسل سانا: الدفاعات_الجوية تتصدي لصواريخ معادية قادمة من اتجاه الاراضي_المحتلة.*



🌎اجسام مضيئة تعبر الاجواء اللبنانية فوق اقليم الخروب ومعلومات تتحدث عن صواريخ من البحر باتجاه الاراضي السورية.* pic.twitter.com/yhz92loFBH — Dia_Bassamالقنابل العنقودية هبات امريكية مجانية (@bis612) 22 декабря 2019 г.

هلق اجا دور الاصيل

والوكيل رجع بالباصات



طائرات أسرائيلية تطلق صواريخ من سماء مدينة صيدا بإتجاه سوريا.*



غارات وهمية صهيونية فوق مناطق اقليم التفاح وصيدا pic.twitter.com/d9kBpPCpjX — Dia_Bassamالقنابل العنقودية هبات امريكية مجانية (@bis612) 22 декабря 2019 г.

صواريخ من البحر مقابل منطقة صيدا تقريبا تمر باتجاه سوريا والدفاعات الجوية السورية تتصدى pic.twitter.com/pV0HJbzwgO — fadi jouni (@fady_jouni) 22 декабря 2019 г.

فيديو جديد لرصد الصواريخ المعادية التي خرقت الأجواء اللبنانية وإستهدفت منطقة #عقربا في ريف #دمشقpic.twitter.com/A8jdnFMMzM — nbnlebanon (@nbntweets) 22 декабря 2019 г.

المصدر: RT + "تويتر"