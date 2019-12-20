الفئران تتلف 50 ألف دولار في غزة

كشف صراف عملة في محافظة خان يونس بقطاع غزة يوم الخميس، أن مبلغا ماليا يقدر بنحو 50 ألف دولار أمريكي، وصل إليه من أحد المواطنين في حالة يرثى لها، حيث أتلفتها الفئران.

وقال الصراف الذي فضل عدم ذكر اسمه إن الفئران قضمت معظم المبلغ، لكن بنسب متفاوتة.

وأشار إلى أن جزءا من المبلغ تعرض للتلف بنسبة 60%، وجزءا آخر بنسبة 40% مشيرا إلى أن الأوراق التي لم تتلف الفئران الرقم التسلسلي المطبوع عليها، يمكن تصريفها بثمن مالي يقدره أهل الاختصاص خارج غزة.

ولفت الصراف إلى أن أحد الخبراء قدر ثمن شراء الـ100 دولار الواحدة الممزقة بنسبة 40% ولا زال الرقم التسلسلي عليها سالما، بنحو 28 دولارا.

المصدر: "صفا"