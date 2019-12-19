شاهد.. مراهقة تسرق طائرة

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على مراهقة بالغة من العمر 17 عاما بعد محاولتها الفاشلة في سرقة طائرة وتحطيمها في ولاية كاليفورنيا.

وأعلنت الشرطة الأمريكية أن الفتاة تسللت إلى مبنى المطار للصيانة، وقامت بتشغيل طائرة تابعة لشركة "King Air 200".

وبدأت الطائرة بالتحرك إلا أنها ارتطمت بسياج أحد المباني، ما تسبب بأضرار جسيمة للطائرة.

وعثرت الشرطة على الفتاة جالسة في مقعد الطيار ولا مرتدية سماعات الرأس، مشيرا إلى أنها بدت غير متعاونة معهم للنزول من الطائرة.

وأكد المسؤول الأمني أنه سيتم حجز الفتاة بتهمة سرقة طائرة، مضيفا أن دوافع الفتاة للقيام بهذا الأمر لا تزال مجهولة.

المصدر: وكالات