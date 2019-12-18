اكتشاف منطقة صناعية أثرية في عسقلان

أعلنت هيئة الآثار الإسرائيلية عن اكتشاف موقع لإنتاج النبيذ والمشروبات والغذاء يعود إلى الفترة الرومانية قبل ألفي عام.

وذكرت هيئة الآثار الإسرائيلية في بيان صادر عنها: "لقد اكتشفت في عسقلان، الأحواض المستخدمة في صنع صلصة السمك (غاروما)، وهي نادرة في شرق البحر المتوسط. التنقيبات التي سمحت بها بلدية عسقلان، والتي أجريت قبل إنشاء الحديقة الرياضية، مكنت من إلقاء الضوء على ما كان مفضلا في المطبخ الروماني والبيزنطي قبل 2000 عام".

المصدر: سبوتنيك