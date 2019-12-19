أمريكية تثير الإعجاب بتلاوتها آيات من القرآن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشابة الأمريكية جنيفر جراوت نجمة برنامج "Arabs Got Talent"في موسمه الثالث وهي تتلو آيات من القرآن.

وظهرت جنيفر في الفيديو المتداول وهي ترتل آية الكرسي بصوت عذب أبهر المستمعين وتناقلوه على نطاق كبير.

وقدمت عددا من الحفلات باللغة العربية خلال إقامتها في المغرب عام 2014 ورافقها حينها شاب يدعى سعيد وتمت خطبتها له وأعتنقت الإسلام ثم تزوجته.

وانتشر لها فيديو وهي تعلن إسلامها وتنطق الشهادتين. وفي عام 2015 رزقت جنيفر بطفلتها الأولى من زوجها المغربي.

المصدر: وكالات