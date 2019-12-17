 
مباشر

ناشطة ألمانية تستعرض مهارات بهلوانية في قيادة الدارجة الهوائية!

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mwoy

نشرت الناشطة الألمانية فيولا براند، عدة مقاطع فيديو مثيرة لها وهي تركب دراجة هوائية بطريقة بهلوانية.

وكما يظهر في الفيديو، تقوم الفتاة الشقراء بالسير على عجلة واحدة، وتقوم ببعض العروض في أماكن مغلقة. 

يذكر أن ثقافة ركوب الدراجات الهوائية منتشرة بشكل كبير في الدول الأوروبية.

المصدر: RT

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

  طيور البطريق تتمرن تحت أشعة الشمس