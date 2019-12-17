ناشطة ألمانية تستعرض مهارات بهلوانية في قيادة الدارجة الهوائية!

نشرت الناشطة الألمانية فيولا براند، عدة مقاطع فيديو مثيرة لها وهي تركب دراجة هوائية بطريقة بهلوانية.

وكما يظهر في الفيديو، تقوم الفتاة الشقراء بالسير على عجلة واحدة، وتقوم ببعض العروض في أماكن مغلقة.

يذكر أن ثقافة ركوب الدراجات الهوائية منتشرة بشكل كبير في الدول الأوروبية.

المصدر: RT