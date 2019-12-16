العثور على مقبرة جماعية في النجف

عثرت فرق التنقيب التابعة لـ "مؤسسة الشهداء" في محافظة النجف على مقابر جماعية، يقال إنها تضم رفاتا "الانتفاضة الشعبانية" في عام 1991.

وقال مدير "مؤسسة الشهداء" علي المبرقع، إنه تم العثور على قبور جماعية في موقع أمني شمال النجف، كان يتخذه النظام السابق لإعدام الشباب، وإن الضحايا هم من ضحايا "الانتفاضة الشعبانية"، مشيرا إلى أن أعمارهم تتراوح بين (25 – 30) عاما.

من جانبه، قال مدير دائرة المقابر الجماعية ضياء كريم، إن أعمال التنقيب والبحث بدأت في هذه المقبرة الواقعة قرب مفرق الكفل على طريق النجف – كربلاء، وإن البحث مستمر لاحتمال وجود مقابر مجاورة أخرى.

المصدر: وكالات