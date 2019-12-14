طفل يقود "توك توك" ويتسبب بحادث عنيف!

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل فضولي عمره 5 سنوات يقود "توك توك"، ويصطدم بجدار صخري على طرف نهر في مدينة كونشان شرقي الصين.

وأفادت سلطات المدينة بأن الطفل كان صحبة جدته التي كانت مشغولة عنه بمكالمة هاتفية، وقام الطفل بركوب "توك توك" تركه صاحبه مركونا مع مفتاحه على جانب الطريق العام، ويظهر في الفيديو قيام الطفل بتشغيل "التوك توك" وانطلاقه بسرعة نحو جدار على ضفة النهر، وعلق الطفل والمركبة، حتى هرع السكان لإنقاذه.

المصدر: RT