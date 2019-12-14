نهاية غير متوقعة.. معركة شرسة بين نسر أصلع وأخطبوط عملاق!

تمكن فريق من مزارعي سمك السلمون من إنقاذ "نسر أصلع" من أذرعة أخطبوط قبالة الطرف الشمالي الغربي لجزيرة فانكوفر بكندا.

ووجد الفريق النسر مغمورا بالمياه، حيث كان الأخطبوط العملاق بصدد جره لقاع البحر، في معركة شرسة استمرت نحو 5 دقائق.

وتمكن عناصر الفريق من الإمساك بالأخطبوط وإخراجه قليلا من الماء، لحين إرخاء قبضته التي أعطت النسر وقتا كافيا للوصول إلى الشاطئ.

وقامت الولايات المتحدة بإزالة النسور الصلع من قائمتها الخاصة بالأنواع المهددة بالانقراض في عام 2007، ولكن هذه الطيور لا تزال محمية بموجب مجموعة قوانين، وأي شخص يقتلها يمكن أن يواجه عقوبة تصل إلى عامين في السجن وغرامة قدرها 250.000 دولار.

المصدر: RT