ظاهرة غريبة.. 3 شموس تضيء سماء الصين!

أثارت ظاهرة نادرة في سماء إقليم شينغ يانغ الواقع غربي الصين حيرة السكان، معيدة إلى أذهانهم مشاهد من أفلام الخيال العلمي.

وأظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي نقاطا مضيئة مثل الشمس إلى جانب قرصها الكبير وكأنها 3 شموس.

وتعتبر هذه الظاهرة نادرة للغاية ولا تحدث إلا في فصل الشتاء وفي طقس صاف، عندما تكون الشمس معلقة فوق الأفق، وتنشأ بسبب بلورات الجليد العائمة في الهواء التي تكسر أشعة الشمس نتيجة لذلك لتظهر ثلاث شموس في آن واحد في السماء الصافية.

المصدر: RT