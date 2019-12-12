عضلات الطفولة يجسدها صبي عمره 11 سنة بجر سيارة

نشرت وكالة "رابتلي" شريط فيديو لصغير يبلغ من العمر 11 عاما يقوم بجر سيارة متوقفة، لا يستطيع دفعها إلا رجال أقوياء.

ويظهر في الفيديو كيف يقوم الطفل تيموفي كليفاكين من قرية "شاليا" بمقاطعة "سفيردلوفسك" الروسية بجر سيارة واقفة، وقلب إطارات جرار ضخمة، بالإضافة إلى رفع أوزان ثقيلة.

وظهرت موهبة تيموفي منذ أن كان عمره 5 سنوات وشارك في العديد من المسابقات لرفع الأثقال، آخرها كان "بطولة آسيا" صيف 2019، ورفع 100 كغ خلال البطولة بينما كان وزنه 38 كغ فقط.

هذا ويعتبر والد الصغير، أرسيني مدربه ويشرف بشكل خاص على تدريباته ويقوم بمراجعة الطبيب بين الفينة والأخرى للوقوف على حالة صغيره الصحية.

المصدر: RT