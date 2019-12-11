رجل يستعين بالشرطة لينتحر

نشرت شرطة مدينة فونتانا تسجيل فيديو لشاب يتصل بالشرطة ويطلب منهم قتله في محاولة يائسة منه للانتحار في مقاطعة سان بيرناردينو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأفاد مركز الشرطة بتلقي مكالمة من مجهول يبلغ عن شخص يحمل مسدسا ويتجول بالشارع، لتسارع أقرب دورية إلى مكان الحادث، لتجد شابا يضع يده في جيبه، ولعدة مرات طلب الشرطي منه إخراج يده فلم يصغ إليه وطالبه بقتله، واستمر الحوار بينهما لدقائق وبقي الشاب مصرا على طلبه، قائلا:"من فضلك.. من فضلك.. أطلق النار علي"، حتى قدم الدعم وتمكن رجال الشرطة من اعتقاله واعترف حينها أنه هو الذي بلغ عن نفسه.

المصدر: RT