 
مباشر
عاجل
متحدث باسم أردوغان: نأمل ألا يضطر الجانب الليبي لطلب قوات تركية

فيديو.. تساقط الثلج والبرد في قطر

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mviu

تداول ناشطون على الإنترنيت فيديوهات تظهر سقوط حبات البرد والثلج فوق عدد من المناطق بمدينة مسيعيد في قطر.

من جانبها، حسمت إدارة  الأرصاد الجوية الأمر بإصدار بيان على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" أشارت فيه إلى أن مدينة مسيعيد شهدت أعلى كمية من الأمطار حتى صباح اليوم حيث وصلت إلى 35 ملم، موضحة أنه عادة ما يصاحب الأمطار الرعدية رياح قوية هابطة مفاجئة وتساقط لحبات البرد في بعض الأحيان.

وأضافت: سجلت محطة مسيعيد هبات رياح قوية أثناء العاصفة الرعدية وصلت سرعتها إلى 45 كم، لافتة إلى استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية حتى بداية يوم غد مصحوبة بتساقط حبات البرد ورياح شديدة على بعض المناطق.

وأهابت إدارة الأرصاد الجوية بالجميع توخي الحذر والحيطة وتجنب الأنشطة البحرية ومتابعة آخر التحديثات عبر حساباتها الرسمية.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مليون إنسان.. أردوغان يتحدث عن التوطين شمال شرق سوريا