فيديو.. تساقط الثلج والبرد في قطر

تداول ناشطون على الإنترنيت فيديوهات تظهر سقوط حبات البرد والثلج فوق عدد من المناطق بمدينة مسيعيد في قطر.

من جانبها، حسمت إدارة الأرصاد الجوية الأمر بإصدار بيان على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" أشارت فيه إلى أن مدينة مسيعيد شهدت أعلى كمية من الأمطار حتى صباح اليوم حيث وصلت إلى 35 ملم، موضحة أنه عادة ما يصاحب الأمطار الرعدية رياح قوية هابطة مفاجئة وتساقط لحبات البرد في بعض الأحيان.

وأضافت: سجلت محطة مسيعيد هبات رياح قوية أثناء العاصفة الرعدية وصلت سرعتها إلى 45 كم، لافتة إلى استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية حتى بداية يوم غد مصحوبة بتساقط حبات البرد ورياح شديدة على بعض المناطق.

وأهابت إدارة الأرصاد الجوية بالجميع توخي الحذر والحيطة وتجنب الأنشطة البحرية ومتابعة آخر التحديثات عبر حساباتها الرسمية.