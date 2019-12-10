حذاء ينقذ رجلا سقط في أنبوب تهوية عمقه 30 مترا

سقط رجل رأسا على عقب في أنبوب تهوية عمقه 30 مترا، لدى محاولته سحب حذاء رماه في الفتحة من الطابق العاشر من المبنى السكني الذي يعيش فيه.

ووقع الحادث في جمهورية ساخا ياقوتيا شمال شرق روسيا، حيث نجا الرجل من الموت المحقق بسبب حذاء اللباد التقليدي الروسي "فالينكي" الذي خفف من أثر ارتطامه، بعد أن رماه في الفتحة وقرر بعد تفكير، استعادته.

وحرره رجال الإنقاذ من فتحة التهوية، وتم نقله إلى المستشفى، فيما درجة الحرارة في هذه المنطقة انخفضت إلى 40 درجة تحت الصفر وحذاء فالينكي الروسية هو أفضل حذاء للوقاية من برد شتاء روسيا القارس.