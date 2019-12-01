حصان يدهس مشجعا سعوديا خلال سباق في حائل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اصطدام حصان بأحد الأشخاص أثناء تواجده في ميدان سباق الخيل بمنطقة حائل في المملكة العربية السعودية.

وأظهر الفيديو الشاب الذي دخل فجأة إلى مضمار سباق الخيل أثناء ركضها، وقد أخذته الحماسة في تشجيع حصانه المفضل ليجد نفسه أمام حصان آخر مسرع فارتطم به وسقط على الأرض.

وهرع أحد المتواجدين في المكان إلى الشاب واصطحبه بعيدا عن ميدان السباق، ووثق المقطع تعرض الشاب إلى إصابة استدعت نقله إلى أقرب مستشفى.

المصدر: RT