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مياه الصرف الصحي تغرق منازل بـ"نيويورك"

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أغرقت مياه الصرف الصحي الرئيسية أكثر من 300 منزل في مدينة نيويورك الأمريكية يوم السبت، مما دفع السكان لترك منازلهم والحي المتضرر ككل.

وأكد سكان الحي الذي يقع بالقرب من مطار كينيدي في مدينة نيويورك أنهم يشعرون بالغثيان من الرائحة الكريهة.

وقال رئيس بلدية الحي، بيل دي بلاسيو، إن الطواقم يقومون بالإصلاحات، وتم جلب جميع المعدات اللازمة لسحب مياه الصرف الصحي.

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