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رغم خطورته انتهى بسلام.. الكاميرا توثق حادث سير ضحيته طفل

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وثقت كاميرا مراقبة في سيبيريا حادث سير مروع كاد أن يودي بحياة طفل، بعد أن صدمته سيارة لم تلتزم بالإشارة الحمراء.

ووفقا للفيديو المرفق الذي سجلته كاميرا مثبته على واجهة إحدى السيارات، صدمت سيارة لم تلتزم بالإشارة الحمراء الطفل الذي كان في عجلة من أمره قاطعا ممر المشاة، وقذفته إلى الأمام لعدة أمتار ليستقر به الأمر تحت سيارة أخرى كانت تسير في الاتجاه المعاكس، ولكن ببطء ما خفف من المأساة، وتمكن المارة من سحب الطفل وإسعافه.

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