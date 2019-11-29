رجل كاد أن يفقد حياته تحت عجلات القطار بسبب هاتفه

نجا رجل من الموت بأعجوبة بعدما سقط على قضبان سكة قطار مترو بوينس آيرس بسبب انشغاله بهاتفه.

ورصدت كاميرات مراقبة رجلا وهو يسير داخل محطة المترو وهو منهمك بهاتفه المحمول حيث ظل يقترب من حافة رصيف المحطة حتى سقط على السكة.

ولاحظ الركاب سقوط الرجل ورفعوه قبل دقيقة واحدة من وصول القطار.

ونقل الرجل إلى المستشفى بعد أن تدخلت فرقة الطوارئ وأسعفته.

المصدر: وكالات