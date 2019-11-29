محاولة فاشلة لسرقة صراف آلي

فشل رجلان في سرقة صراف آلي من مركز للتسوق في مدينة ميلبورن بأستراليا، بعد أن اقتحما واجهة المتجر باستخدام سيارة مسروقة.

والتقطت كاميرات المراقبة محاولة رجلين ملثمين سرقة الصراف الآلي عن طريق خلعه من مكانه بصدمه عدة مرات بالسيارة، ثم حاولا ربطه وجره بالسيارة باستخدام سلسلة، ولكن محاولتهما باءت بالفشل.

وقالت الشرطة إنه على الرغم من عدم سرقة أي شيء، إلا أن محاولة السطو الفاشلة أسفرت عن أضرار مادية باهظة تقدر بأكثر من 10000 دولار.

المصدر: وكالات