هزات أرضية تقطع كلمة رئيس كوسوفو

اضطر رئيس كوسوفو هاشم ثاتشي إلى قطع حديثه مع وسائل الإعلام بسبب هزات أرضية ضربت ألبانيا من جديد.

ووصل تاتشي إلى بلدة توماني الواقعة شمال العاصمة الألبانية والتي تعرضت لأضرار جسيمة جراء أقوى زلزال يهز ألبانيا منذ عقود.

وقال رئيس كوسوفو للصحفيين: "أنا هنا لدعم وتقديم التعازي لمواطني ألبانيا."

وضربت هزات ارتدادية ألبانيا من جديد أمس الأربعاء، وكان بعضها أقوى من الزلزال الذي هز البلاد قبل يومين بقوة 6.4 درجات.

المصدر: APTN