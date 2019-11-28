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"ميغ-31" تعترض "طائرة مخترقة" للأجواء الروسية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات "ميغ-31" نجحت في اعتراض طائرة معادية افتراضية انتهكت المجال الجوي أثناء التدريبات في كامتشاتكا بأقصى الشرق الروسي .

وأضافت الوزارة أنه لتهيئة ظروف قريبة من الواقع أدى طاقم مقاتلة "ميغ-31" دور "منتهك" للمجال الجوي الروسي. وتمثلت مهمة هذه المقاتلة في اختراق المجال الجوي بسرعة عالية في ظروف الطقس السيئ في منطقة مسؤولية قوات أسطول المحيط الهادئ.

وفي إطار التدريبات اكتشفت المقاتلة الاعتراضية "ميغ-31" التابعة لقوات الطيران البحرية المناوبة لأسطول المحيط الهادئ المنتهك الافتراضي وحددته ورافقته خارج المجال الجوي الروسي.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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