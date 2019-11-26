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شاهد.. نهر في وسط روسيا يتحول إلى صحراء

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تسببت الريح الباردة الشديدة بانخفاض منسوب المياه في نهر الدون وخليح تاغانروغ اللذين يصبان في بحر آزوف الواقع في جنوب غرب روسيا.

وتزامن ذلك مع انخفاض درجات الحرارة إلى مستوى غير متوقع لهذه المنطقة، ما أدى إلى تجمد قاع نهر الدون.

وذكر مركز الأرصاد الجوية الروسية أن أحد أسباب انخفاض منسوب المياه في نهر الدون يعود إلى كمية قليلة من الأمطار في أحواض الأنهار التي تتدفق إلى بحر آزوف.

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