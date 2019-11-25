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سيدة ليبية تدافع عن يهودي تعرض للإساءة في مترو لندن

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سيدة ليبية تدافع عن يهودي تعرض للإساءة في مترو لندن
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احتفت وسائل إعلام بريطانية وعدد كبير من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، بسيدة ليبية تصدت في مترو لندن لرجل أساء إلى لرجل يهودي كان بصحبة ابنه.

وتدخلت السيدة الليبية وتدعى أسماء شويخ، وهي أم لطفلين، وتبلغ من العمر 30 عاما، حين بادر رجل في لهجة حادة إلى قراءة مقاطع معادية لليهود، موجها حديثه لأب مع ابنه الصغير وهما يرتديان القلنسوة اليهودية التقليدية، وسارعت إلى محاولة تهدئة الرجل وإيقافه وتنبيهه إلى وجود أطفال في المكان.

وغرّد عدد كبير من النشطاء في تعليقات على مقطع فيديو رصد الحدث، مرحبين بشجاعة السيدة المسلمة، ووصفها البعض بأنها نجمة وبطلة، ودعا آخرون إلى تكريمها على موقفها البطولي.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أسماء شويخ قولها إنها تعرف شعور الأب في مثل هذه المواقف، مضيفة: "لأني أم لابنين صغيرين، وأنتظر أن يساعدني أحد فيما لو تعرضت لموقف مماثل وكنت مكانه ولأني مسلمة، فإني أعرف ما يعنيه أن تتعرض لإهانة بسبب ديانتك، لذلك لم أستطع أن أقف وأرى ما يحدث لعائلة أخرى لديها أطفال صغار".

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الشرطة ألقت القبض على المتطرف المعتدي.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية

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