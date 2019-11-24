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تحطم طائرة في شرق الكونغو على متنها حوالي 17 راكبا

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تحطم طائرة في شرق الكونغو على متنها حوالي 17 راكبا
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تحطمت طائرة ركاب تقل نحو 17 راكبا صباح اليوم الأحد في مدينة جوما في شرق الكونجو الديمقراطية مما أسفر عن عدة وفيات.

وقال مكتب حاكم إقليم كيفو الشمالي في بيان إن الطائرة التابعة لشركة بيزي بي تحطمت أثناء إقلاعها في رحلة إلى مدينة بيني.

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