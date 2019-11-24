تحطم طائرة في شرق الكونغو على متنها حوالي 17 راكبا
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تحطمت طائرة ركاب تقل نحو 17 راكبا صباح اليوم الأحد في مدينة جوما في شرق الكونجو الديمقراطية مما أسفر عن عدة وفيات.
Et c’est parti pour une énième mauvaise nouvelle venant de mon pays @LwarhibaM@PMaotela@BeverlyPANTIN@DusauchoyDenise@KimKimuntu@Mozart_Wilmus ! Crash d’un aéronef à Goma ce dimanche matin pic.twitter.com/QLJQ0qQS6S— Yatuka Amisi (@amisi_yatuka) November 24, 2019
وقال مكتب حاكم إقليم كيفو الشمالي في بيان إن الطائرة التابعة لشركة بيزي بي تحطمت أثناء إقلاعها في رحلة إلى مدينة بيني.
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