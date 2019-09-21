 
مباشر

مقاتلة "سو-27" روسية تحلق بين الجبال

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mfn0

انتشر مقطع فيديو يظهر مقاتلة روسية من الجيل الرابع من طراز Su-27، وهي تحلق بين الجبال بالقرب من هضبة مانغوب في شبه جزيرة القرم الروسية.

وجاء في التعليق المرفق بالفيديو، الذي نشره المستخدم sania_kurdoglo على حسابه في "إنستغرام": "أول مرة أشاهد مقاتلة سوخوي وهي تناور بهذا الشكل بين الجبال". ولم يرد في المنشور، تاريخ تصوير المقطع.

تجدر الإشارة إلى أن "سو-27" مقاتلة ثقيلة من الجيل الرابع، تفوق سرعتها سرعة الصوت، وتعمل في جميع الظروف المناخية والأحوال الجوية.  

المصدر: لينتا رو

 

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عادل الجبير: هجوم أرامكو يستهدف البشرية!