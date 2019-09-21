مقاتلة "سو-27" روسية تحلق بين الجبال

انتشر مقطع فيديو يظهر مقاتلة روسية من الجيل الرابع من طراز Su-27، وهي تحلق بين الجبال بالقرب من هضبة مانغوب في شبه جزيرة القرم الروسية.

وجاء في التعليق المرفق بالفيديو، الذي نشره المستخدم sania_kurdoglo على حسابه في "إنستغرام": "أول مرة أشاهد مقاتلة سوخوي وهي تناور بهذا الشكل بين الجبال". ولم يرد في المنشور، تاريخ تصوير المقطع.

تجدر الإشارة إلى أن "سو-27" مقاتلة ثقيلة من الجيل الرابع، تفوق سرعتها سرعة الصوت، وتعمل في جميع الظروف المناخية والأحوال الجوية.

المصدر: لينتا رو