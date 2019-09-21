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مركبات المستقبل.. استرخ ودع السيارة تقودك!

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عرضت شركة التكنولوجيا الصينية "أوتو إكس" Auto-X سيارتها ذاتية القيادة في معرض "سي إي الصين" CE China للإلكترونيات في مدينة غوانزو الصينية.

وتستخدم السيارة الكاميرات وأجهزة الاستشعار والروبوتات والذكاء الصناعي لقيادة ناعمة وسلسة. وبعد الاختبار المبدئي في مدينة سان خوسيه في كاليفورنيا، حصلت الشركة على ترخيص اختبار قيادة مركباتها ذاتية القيادة في الصين.

المصدر: RT

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