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محمد بن راشد يرقص بالسلاح

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محمد بن راشد يرقص بالسلاح
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نشر ولي عهد دبي حمدان بن محمد، عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، مقطع فيديو يظهر فرحة الشيخ محمد بن راشد، خلال متابعته تقدم فرسان الإمارات في بطولة العالم للشباب الناشئين.

وأظهر الفيديو المتداول عبر صفحات موقع "تويتر" بعنوان: "ناموووس.. فرحتك فرحة وطن"، الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، ووزير الدفاع وحاكم إمارة دبي، وهو يتمايل فرحا أثناء متابعته بطولة العالم للشباب الناشئين.

المصدر: RT

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