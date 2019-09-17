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بطيخة تسقط على سيارة من الطابق الـ 14

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رصدت كاميرا مراقبة سقوط بطيخة على سيارة من الطابق الـ 14 لتلحق بها ضررا جسيما بشكل غير متوقع.

وألقت الشرطة في مدينة "بودولسك" بضواحي موسكو القبض على المتهم بإلقاء البطيخة، والذي أكد بدوره أنها سقطت بمحض الصدفة وأن الحادث غير متعمد.

واستيقظ صاحب السيارة على نبأ تعرض مركبته لهذا الحادث الغريب، والذي قدرت شركة تأمين السيارة كلفة إصلاحه بما يقارب 350 ألف روبل (نحو 5600 دولار أمريكي).

المصدر: RT

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