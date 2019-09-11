لامبورغيني تدخل عصر السيارات الكهربائية

كشفت شركة "لامبورغيني" عن أول سيارة كهربائية من إنتاجها، خلال معرض فرانكفورت للسيارات يوم أمس الثلاثاء.

وأطلقت "لامبورغيني" على السيارة الجديدة اسم "سيان إف كي بي 37" Sian FKP 37، وذلك تكريما للراحل، فيرديناند ك. بيتش، الذي توفي مؤخرا، وكان لسنوات طويلة العقل المدبر لمجموعة فولكس فاغن الألمانية. ومعنى كلمة "سيان" باللكنة الإيطالية الشمالية "صاعقة البرق".

ولا تعتمد السيارة الكهربائية الجديدة على تخزين الكهرباء في حزمة بطاريات ليثيوم أيونية، وإنما من خلال تقنية جديدة بالكامل لتخزين الكهرباء، باستخدام مكثف فائق القدرة، طورته الشركة بالتعاون مع معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا.

وتتمتع "سيان إف كي بي 37" بالقدرة على التسارع من الصفر وحتى 100 كلم/س في ظرف 2.8 ثانية فقط، وسوف تبلغ سرعتها القصوى 349 كلم/س، وهو ما يجعلها أسرع وأقوى سيارة من "لامبورغيني" على الإطلاق.

وسوف تبني "لامبورغيني" 63 سيارة فقط من هذا الموديل، على أن يكون سعرها 2.2 مليون دولار.

المصدر: RT