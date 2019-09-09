صيادون ينقذون غزالا في ورطة

توضح لقطات الفيديو كيف تمكن الصيادون من منطقة فولكوفيسك الروسية من سحب غزال عالق في مستنقع.

وكانت النساء، ممن كن يجمعن الفطر في الغابة المجاورة قد وجدن الحيوان المسكين في ورطة، فلجأن للضباط المسؤولين عن حماية البيئة، الذين توجهوا إلى بعض الصيادين، الذين سحبوا الغزال من المستنقع.

المصدر: RT