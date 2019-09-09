 
مباشر
عاجل
مؤتمر صحفي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

صيادون ينقذون غزالا في ورطة

فيديوهات

صيادون ينقذون غزالا في ورطة
RT
صيادون ينقذون غزالا في ورطة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mdlp

توضح لقطات الفيديو كيف تمكن الصيادون من منطقة فولكوفيسك الروسية من سحب غزال عالق في مستنقع.

وكانت النساء، ممن كن يجمعن الفطر في الغابة المجاورة قد وجدن الحيوان المسكين في ورطة، فلجأن للضباط المسؤولين عن حماية البيئة، الذين توجهوا إلى بعض الصيادين، الذين سحبوا الغزال من المستنقع.

المصدر: RT

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هندية تنجب في سن الـ74 بعد 6 عقود من المحاولات