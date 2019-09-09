صيادون ينقذون غزالا في ورطة
RT
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توضح لقطات الفيديو كيف تمكن الصيادون من منطقة فولكوفيسك الروسية من سحب غزال عالق في مستنقع.
وكانت النساء، ممن كن يجمعن الفطر في الغابة المجاورة قد وجدن الحيوان المسكين في ورطة، فلجأن للضباط المسؤولين عن حماية البيئة، الذين توجهوا إلى بعض الصيادين، الذين سحبوا الغزال من المستنقع.
صيادون ينقذون غزالا في ورطة— RT Arabic (@RTarabic) September 9, 2019
توضح لقطات الفيديو كيف تمكن الصيادون من منطقة فولكوفيسك الروسية من سحب غزال عالق في مستنقع.https://t.co/XVsX0DLDiv#شاهد#اسأل_أكثر#أخبار#أخبار_روسيا#فيديو#RT_Arabicpic.twitter.com/QRy3KlgH8F
المصدر: RT
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