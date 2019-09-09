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بولندا..حادث مروع يودي بحياة فتاة

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بولندا..حادث مروع يودي بحياة فتاة
RT
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التقطت كاميرات المراقبة في مدينة كراكوف البولندية تفاصيل حادث مروع، لقيت فيه امرأة حتفها.

وقد نشرت الشرطة مقطع الفيديو من باب تحذير سائقي المركبات، أثناء مرورهم بسرعة عبر التقاطعات المرورية. حيث تجاوز سائق يبلغ من العمر 23 عاما الضوء الأحمر، فاصطدمت سيارته بسيارة المرأة التي لقيت مصرعها، وعمرها 25 عاما.

المصدر: RT

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