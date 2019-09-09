طائرة روسية جديدة تقلع بزاوية "90 درجة" وتبهر زوار معرض "ماكس 2019"

شهد معرض "ماكس-2019 " الدولي للطيران والفضاء الذي أقيم في ضواحي موسكو مؤخرا، عرضا جويا عالميا لطائرة الركاب الروسية الجديدة "MS-21-300".

ومن بين أكثر العروض إبهارا كانت الرحلة التجريبية للطائرة "MS-21-300"، حيث يقوم الطيار بالإقلاع بشكل عمودي "90 درجة"، لإظهار القدرات الفائقة للطائرة، المصممة أساسا للرحلات التجارية.

و"MC-21" هي طائرة متوسطة المدى، ستنافس حسب الخبراء في سوق الطائرات العالمية طائرتي الركاب "بوينغ-737" و"إيرباص آ-320".

وتتسع الطائرة لما بين 150 و211 راكبا، وصممت بناء على أحدث الحلول الهندسية الجوية، وزودت بأحدث المحركات وأجهزة الملاحة الجوية.

المصدر: RT