لحظة تحطم طائرة في منتجع سباحة بالفلبين

قتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وأصيب اثنان على الأرض، في تحطم طائرة صغيرة بمقاطعة لاجونا في الفلبين.

وسقطت طائرة صغيرة تم استخدامها في عملية إخلاء طبي، في منتجع سباحة على بعد 51 كيلومترا جنوب العاصمة الفلبينية مانيلا.

وكانت الطائرة تقل مريضا و5 طبيين وطيارين اثنين، عندما وقع الحادث.

وقال شهود عيان، إن الطائرة كانت قد فقدت ارتفاعها وحاولت الصعود مرة أخرى قبل أن تتحطم.